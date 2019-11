Pieten van het Pietenplein in Deventer blijven zwart

Vorig jaar had hij tachtig MAS-scholieren die als pietje rondliepen, met daarnaast een vaste kern van twintig tot dertig vrijwilligers die al dan niet op stelten, gekke fietsjes of jonglerend de kinderen langs de kant vermaken. Wie goed kijkt kan de pietjes op dinsdagavonden al in stad spotten; acrobatiek in drukke straten behoeft enige oefening.

Meer vrijheid

,,De maatschappelijk stage is onder scholieren uit Deventer populair. Onze vacature was niet meteen bij het begin van het schooljaar uitgegaan. Toen kregen we gelijk vraag of we het niet meer deden. Maar de scholieren willen wel geschminkt zijn. Dat geeft je net die meer vrijheid waardoor je het wel durft. Dat is met roetvegen anders. We kunnen genoeg vrijwilligers voor het feest vinden. Regulier geschminkt dan. Geen roetveeg.”