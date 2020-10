Pieter Parmentier uit Diepenveen wil op een boerenerf oud worden, en helpt duizenden anderen diezelfde droom te verwezenlijken

Deventer schrapt huis-aan-huis inzamelen glas, extra kliko oudpapier

29 oktober Deventer schrapt definitief het huis-aan-huis inzamelen van glas. Voor oudpapier verandert het ophalen ook. Huishoudens krijgen een (mini)-kliko voor papier of moeten naar nieuwe, centrale inzamelcontainers in de wijk. Voor bewoners in de binnenstad en bij hoogbouwcomplexen komen er zuilen voor het apart scheiden van groente- en fruitafval. De veranderingen worden vanaf volgend jaar ingevoerd.