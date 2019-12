Pieter van Breevoort (37) uit Deventer is therapeut én comedian. ‘Eerste vraag: hoe zou je je willen voelen?’

Heb je humor nodig als therapeut? Pieter van Breevoort (37) moet even nadenken. Soms zeker wel, zegt hij dan, maar het kan heel erg verkeerd vallen, als je het gebruikt om de aandacht af te leiden.” Van Breevoort, stand-upcomedian bij Club Haug in Rotterdam, maar ook therapeut, of coach, of trainer, -hij weet nog steeds niet hoe hij zichzelf moet noemen- heeft het zelf in ieder geval wel nodig. Zijn praktijk in Deventer, met de naam Superblijvrij doet ook niets anders vermoeden.