Piknik wil doorstart op nieuwe locatie in Deventer Havenkwartier

Strandtent Piknik werkt aan een doorstart op een nieuwe plek in het Havenkwartier. De zomerbar was altijd al tijdelijk en moet plaatsen maken vanwege de herontwikkeling van het gebied. Daar komt straks ObjectOne. Volgens eigenaar Bart Folmer is Piknik nu in overleg met de gemeente Deventer op zoek naar een nieuwe locatie. ,,Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde, dus een concrete plek voor vestiging hebben we nog niet.''

Zekerheid over heropening is er volgens de bareigenaar nog niet. In het slechtste geval krijgt Piknik geen nieuwe vaste locatie, maar organiseert de zaak alleen nog evenementen in het Havenkwartier. Folmer: ,,Voordeel is wel dat we, als we eenmaal wat hebben, heel snel kunnen opbouwen en gaan draaien. We zijn een soort nomade.'' Op de oude locatie werd Piknik binnen vijf weken uit de grond gestampt, vooral uit gebruikte materialen. Een plek met het karakter, zoals Piknik dat had en wil hebben, is volgens hem niet zomaar opnieuw gevonden. ,,Wij kunnen niet overal zitten. We willen dezelfde sfeer houden. Die rauwigheid moet blijven.''