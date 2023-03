Pilot in Deventer binnenstad: wegversmalling voor auto’s vanwege plaatsing mobiele fietsenrekken

Devente­naar (50) ontkent miljoenen­frau­de met coronasub­si­dies: ‘Bedrijf is van mijn dochter’

Miljoenen aan coronasubsidies opstrijken met valse documenten. Geld dat niet van hem is gebruiken voor de aanschaf van peperdure auto’s. En tienduizenden euro’s doorsluizen naar Turkije. Murat C. (50) uit Deventer wordt van heel wat dubieuze zaken verdacht. Maar waarom zit zijn dochter niet in het beklaagdenbankje?