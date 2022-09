Plafond oud pand in Deventer binnenstad stort in: ‘Verbouwing ging zó hard’

VRAAG & ANTWOORD ‘Krijg ik meteen een boete zodra de limiet van de trajectcon­tro­le wijzigt?’

‘Ik vraag mij af of ik een boete krijg wanneer ik in een trajectcontrole rijd en de snelheidslimiet op dat moment omlaaggaat van 130 naar 100 kilometer per uur, terwijl ik nog even met 130 blijf doorrijden’, aldus lezer Patrick van der Mark in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik mag toch hopen dat hier een tijdsvertraging in zit?’

27 september