Plan brouwerij en proeflokaal Davo in Deventer bijna beklonken

MET VIDEO Deventer snackbar­hou­ders Freddie (57) en Erna (61): ‘Een romantisch diner? Dat lukt bijna nooit’

Af en toe een frietje met of kroket eten. Wie doet dat nou niet? Velen van ons zijn regelmatig in een snackbar te vinden. Maar wie staat er eigenlijk achter de toonbank? De Stentor gaat op pad. Vandaag zijn we in Deventer, bij Erna en Freddie Bakker van ’t IJsbeertje. ,,Als een kind een dubbeltje tekortkomt, stuur je ’m niet naar huis.’’

12 juli