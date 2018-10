Eerste Nationale Toerisme­top in Deventer: ‘Nederland is meer dan alleen Amsterdam­se grachten’

8 oktober Toerisme groeit in Nederland als kool. Vooral Amsterdam profiteert. Woensdag is in Deventer de eerste Nationale Toerismetop. Bedoeld om een plan te bedenken waarmee de buitenlandse toerist óók naar al het moois in de regio wordt gelokt. ,,Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen de Amsterdamse grachten.”