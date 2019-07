Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen

Uit ergernis over de huidige toestand van het hart van Bathmen is een werkgroep opgericht met inwoners en ondernemers, die er wat aan wil doen. In Bathmen bestaan al langer tal van ideeën voor verbetering van de Brink. Daar zijn veel dorpsactiviteiten. Voor de hele regio Deventer is het bekend terrein door de aanwezigheid van horecazaak Boode . Eigenaar Paul Klösters is betrokken bij de werkgroep.