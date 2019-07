Plan voor échte entree Oude Mariakerk aan Grote Kerkhof

Wilhel­minafon­tein in Deventer staat er weer fris bij, zolang het duurt...

11 juli De Wilhelminafontein op de Brink in Deventer is weer mooi gepoetst en ook het waterbassin is weer ontdaan van alle troep die erin gegooid wordt. Eens per jaar krijgt het Rijksmonument uit 1898 een poetsbeurt en wordt het water schoongemaakt.