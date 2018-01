Plan voor woningen op Senzora-terrein in Raambuurt Deventer

Slij­te­rij-ram­mer Voorst nog spoorloos

25 januari De eigenaar van Coop Versluis in Voorst en de politie hebben nog geen tips gekregen over de automobilist(e) die woensdag rond 17.45 uur tegen de slijterij knalde en daarna vluchtte richting Apeldoorn. Hij of zij reed in een kleine, donkere auto. De schade aan de pui is fors, de slijterij was donderdag wel open.