Plankenkoorts? Mavo-3 doet examen op 't podium van de Deventer Schouwburg

VideoDe zestig mavo-3-leerlingen van Het Stormink in Deventer hebben een luxe examenlocatie deze week. Op het podium van de grote zaal, en in de kleine zaal staan op anderhalve meter afstand tafeltjes met lekkere stoelen opgesteld. In school was geen plek. En de Deventer Schouwburg is dolgelukkig dat er eindelijk weer stemmen klinken in het gebouw.