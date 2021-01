Plannen voor afronding randweg in Twello blijven voor onvrede zorgen

Al bijna veertig jaar is er in de gemeente een strijd over de randweg in Twello. Ongeveer twee derde van de weg is aangelegd, maar sinds 2004 is er niets meer gebeurd. Verschillende raadsleden hebben vraagtekens bij het nut van de randweg. Volgens hen zorgt de weg niet per se tot een verbeterde verkeersveiligheid in Twello, terwijl dat wel is wat de gemeente belooft.