Plannen voor bikepark voor mountainbikers in Deventer zo goed als rond: ‘Hier kun je écht worden uitgedaagd’

Gesprekken over het bikepark begeven zich volgens Stephan Edelijn van Stichting MTB Salland in de afrondende fase. ,,We hebben al een akkoord bereikt met de gemeente Deventer over de locatie, het gaat nu alleen nog over de routes. Het bikepark wordt een prachtige aanvulling op de 120 kilometer aan mtb-routes die we al in Deventer hebben.”