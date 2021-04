Plannen voor ‘moderne woonplek’ op Smets Rande bij Diepenveen: ‘Landgoed moet weerspiegeling van de tijd zijn’

Hoe het nieuwe project er precies uit moet komen te zien, is nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren op Smets Rande, dat is wel zeker. ,,We zijn in gesprek met kandidaten om de ontwikkeling uit te voeren. En we zitten om tafel met de gemeente Deventer over dit voornemen. Als er voldoende houvast is, laten we zien wat we exact willen’’, zegt Nieuwenhuizen voorzichtig.