Platenwinkels uit Deventer en Zutphen in race voor titel ‘vinylzaak van het jaar’

Onbekende man gewond en onderkoeld na val in lege laadruimte van schip bij Deventer

8 december Een onbekende man is vanochtend in Deventer gewond geraakt bij een val in een lege laadruimte van een schip die enkele meters diep is. Vermoedelijk is de man al rond 4 uur vannacht ten val gekomen, maar hij werd pas vanochtend rond 9:20 uur gevonden door bemanningsleden van het schip.