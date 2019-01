Plattegrond uit 1649 verwerkt in tapijt Deventer Ziekenhuis

Verdachte overval Jumbo Deventer opgepakt

14 januari De politie heeft maandagmiddag in Amersfoort een verdachte opgepakt voor de mislukte overval op de Jumbo in Deventer zondagavond. Het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man werd in Amersfoort staande gehouden omdat hij zich verdacht gedroeg. Omdat hij zich niet kon legitimeren werd hij meegenomen. Op het bureau werd hij gelinkt aan de overval in Deventer de dag ervoor.