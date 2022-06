Ook afschrik­wek­ken­de verf helpt niet tegen criminelen op Vogelei­land; bronzen beelden gestolen

Een levensgroot gat in het gaas en twee verdwenen standbeeldjes: het is de buit na een diefstal op het Vogeleiland afgelopen weekend. Het pauwenverblijf is vernield en twee bronzen beeldjes zijn meegenomen. ,,We hebben aangifte gedaan want dit is natuurlijk wel vervelend”, zegt Freekje Vervoord, voorzitter van de Stichting Vogeleiland. Eerder werd ook al het vernieuwde ‘Ei’ vernield.

7 juni