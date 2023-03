Pluizige dief wil er vandoor met wollen das, maar wordt betrapt bij Deventer

Voor vervuilen­de auto’s is Deventer binnenstad vanaf 2025 verboden (en daar is niet iedereen blij mee)

Bevoorradende vrachtwagens voor bijvoorbeeld horeca of winkels, die op benzine of diesel rijden zijn vanaf 1 januari 2025 niet meer welkom in het centrum. Dat geldt ook voor busjes van werkverkeer, zoals bouwvakkers, loodgieters en andere werklui. Zij hebben bezwaren. ,,Straks wil niemand nog een klusje doen in het centrum als ze daar niet kunnen parkeren.”