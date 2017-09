PlusOV-drama voor autistische Mischa

Mischa de Meyer is enorm gestrest door haar rampzalige ervaringen met PlusOV. De jonge Deventerse vreest dat ze binnenkort therapie nodig heeft voor het leren omgaan met niet of te laat komende taxi's.

'Schofterig' noemt Tineke Bulens de wijze waarop PlusOV omgaat met haar 16-jarige autistische dochter Mischa de Meyer. De Deventerse staat 'met de rug tegen de muur' en heeft geen enkel vertrouwen meer in de vervoerscentrale die ervoor moet zorgen dat Mischa op maandag en dinsdag naar een behandelcentrum in Oosterbeek wordt gereden en weer thuisgebracht.

Vier keer achtereen ging dit hopeloos mis, met gisteren als absoluut dieptepunt: toen kwam er helemaal geen taxi voorrijden bij de rijtjeswoning aan de Hoge Hondstraat. Met als gevolg dat Mischa wéér een voor haar zo belangrijke behandelsessie misliep.

,,Het is heel erg stressvol. Ik heb emotionele problemen en moet daarvoor worden behandeld. Maar het voelt nu net of ik therapie nodig heb voor de taxi's die te laat of helemaal niet komen. Ze maken bij PlusOV beloftes die ze niet nakomen'', vertelt de tiener in de woonkamer.

Walhalla

Mischa begon begin juni een negen maanden durend behandeltraject in het Leo Kannerhuis, een expertisecentrum op het gebied van autisme. De eerste periode maakte de tiener gebruik van vervoer geregeld door TCR. Dat ging in het algemeen goed, al was het volgens Mischa bij het ophalen in Oosterbeek soms rommelig. Vergeleken bij de huidige situatie met PlusOV was de 'TCR-periode' een walhalla.

Tineke Bulens kan er met haar hoofd niet bij dat PlusOV-directeur Andreas Noordam gisteren in deze krant beweerde dat de eerste dag van het leerlingenvervoer in Deventer - ondanks veertig klachten bij de gemeente - 'heel behoorlijk was verlopen'. ,,Of je hebt helemaal niet begrepen wat er in je bedrijf speelt, of je hebt een enorm blok beton voor je hoofd. Zelf werk ik bij Carinova. Als ik telkens niet kom opdraven bij mijn cliënten, dan was het voor mij snel afgelopen. En terecht!''

Quote Of je hebt helemaal niet begrepen wat er in je bedrijf speelt, of je hebt een enorm blok beton voor je hoofd. Tineke Bulens

Vorige week maandag was de eerste 'PlusOV-dag' voor Mischa. De taxi zou haar om 07.55 uur thuis komen ophalen, maar dat werd ruim een uur later. Er stopten zelfs twee taxi's. De dag erna arriveerde de taxi pas rond 09.15 uur.

De terugreis verloopt ook niet soepel. Mischa zou om 14.45 uur kunnen instappen in Oosterbeek, maar de taxi kwam uiteindelijk pas twee uur later. De eerste dag had haar moeder haar zelf naar huis gebracht, omdat ze in de buurt was.

Na deze desastreuze start hoopten moeder en dochter dat het deze week beter zou gaan. Deze hoop bleek ijdel. Eergisteren kwam de taxi weer zo'n anderhalf uur te laat voorrijden. Mischa was zo gestrest dat ze maar thuis is gebleven. Gisteren liet zich de hele dag geen taxi zien, waardoor de jonge Deventerse weer thuis zat. PlusOV heeft helemaal niets van zich laten horen, zegt Tineke Bulens.

Geen contact