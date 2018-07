PlusOV lijkt grootste problemen te hebben opgelost

Fatale vuurzee voorkomen? 'Stop met brandge­vaar­lij­ke meubels'

10:58 Razendsnel verspreidde zich eerder deze maand het vuur in een woning in Deventer. Mede veroorzaakt door kunststof schuimvulling in meubilair en matrassen. ,,Het is hoog tijd voor actie’’ vindt lector brandpreventie René Hagen.