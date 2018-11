Poffertjessalon pontificaal voor je terras? Deventer ondernemer weet daar wel raad mee

Onderzoek naar dood voormalige ondernemer Herman Smit (71)

8:55 Oud-ondernemer Herman Smit (71) is afgelopen vrijdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Zuid Esweg in Wierden. Of hij een natuurlijke dood is gestorven of dat er sprake is van een misdrijf was gisteravond nog onduidelijk. De politie deed onderzoek tot gisteravond laat.