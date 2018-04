Poging mislukt om scooter te stelen in Deventer

Recordaan­tal deelnemers in Deventer bij vijfde Triami Sprint Triathlon

12:11 De jaarlijkse Triami Sprint Triathlon in Deventer is met een recordaantal deelnemers van 250 populairder dan ooit. Dat meldt de organisatie. De vijfde editie van het evenement is volgende week zondag op Sportpark Keizerslanden in en rond het Borgelerbad.