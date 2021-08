Politie: aanhoudingen PEC-aanhangers in Deventer onmogelijk, wellicht nog sancties

Deventer heeft een probleem met fietsparke­ren: wie heeft de oplossing?

18 augustus Hinderlijk gestalde fietsen tegen de gevels van winkels en woonhuizen, waardoor er soms geen doorkomen aan is in de nauwe straatjes. De klachten over fietsparkeren in de Deventer binnenstad, al langer een ergernis, spelen deze zomer weer op.