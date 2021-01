Politie bestudeert camerabeelden van Havezatebom en flatbewoners willen bouwkundige keuring

VIDEO Bom ontploft in Deventer: ruiten van 20 woningen exploderen door drukgolf

1 januari De ravage op de Havezatelaan in Deventer is enorm. Eén enkele explosie heeft de ruiten van 20 huizen eruit geslagen, verschillende garagedeuren compleet verwrongen opengeslagen en lantaarnpalen ontzet. ,,Dit nemen we heel hoog op", zegt politieman Joost Holterman. ,,Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.” Er is een verdachte aangehouden.