Politie: brand op de Brink in Deventer was geen opzet

Heeft Deventer nog extra plek voor vluchtelin­gen? ‘Zo lang er mensen op straat slapen, doen we niet genoeg’

,,Je kan niet zeggen: dit is niet ons probleem maar een Haags probleem’’, zegt Peter Varenbrink van PvdA Deventer over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. De lokale fractie wil daarom dat Deventer op zoek gaat naar extra plekken voor noodopvang van vluchtelingen. ,,We doen al veel, maar zo lang er mensen buiten moeten slapen, doen we niet genoeg.’’

30 augustus