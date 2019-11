Politie brengt overlijdensbericht man uit Deventer te vroeg, voor wonder biddende school in verwarring

Voorst treedt niet op tegen Deventer Buitenso­cië­teit van wethouder Lagerweij

15:12 Vier huishoudens die al lange tijd klagen over geluidsoverlast vanuit de Deventer Buitensociëteit in Steenenkamer vangen bot bij de gemeente Voorst. Een verzoek van de vier huishoudens om in te grijpen en over te gaan tot handhaving, is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders van Voorst.