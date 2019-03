Politie deelt boetes uit bij grootschalige controle in Deventer

Huurders mogen langer in ijskoud schoolge­bouw Keizerslan­den blijven

6:18 Het goede nieuws is dat de gebruikers van het oude schoolgebouw aan de Van Hetenstraat in Deventer een jaar langer op hun huidige plek mogen blijven zitten. Addertje onder het gras is dat ze dan wel een jaar langer in de kou zitten. De gemeente Deventer is namelijk niet plan te gaan investeren in de defecte verwarmingsinstallatie.