Politie Deventer bezig met onderzoek na bedreiging in Proosdijpassage

Deventer is serieuze kandidaat, maar er zijn nog vier andere kapers op de kust voor het Nationale Voetbalmu­se­um

11 september Of Deventer het Nationaal Voetbalmuseum gaat huisvesten, is nog geen uitgemaakte zaak. Naast Deventer dingen nog vier andere steden mee als vestigingslocatie. Wel heeft Matty Verkamman van de Stichting Nationaal Voetbalmuseum de voormalige bibliotheek aan de Brink in zijn hart gesloten. „Maar of dat een haalbare kaart is, is vers twee.”