Politie Deventer druk met gestolen duiven en pluimvee

De vogels en kuikens zijn vandaag ingeleverd bij de politie in Deventer. Via een berichtje op Facebook proberen de agenten de eigenaar te achterhalen. Onlangs werden ook twee krielhaantjes opgespoord. Die waren gedumpt in een bos langs de Bouwhuisweg in Diepenveen. Geen gestolen fietsen, smartphones of tablets dit keer. Het is levende have waar de agenten graag weer een goed onderkomen voor zoeken.