Politie Deventer onderzoekt bedreiging in Proosdijpassage

Oud-militair Bert (60) uit Deventer geschokt door schrijnen­de situatie in Libanon: ‘Verschrik­ke­lijk om te zien’

11 september Woonachtig in Averlo is Bert Kleine Schaars als politicus voor Deventer Belang begaan met het wel en wee van stad en ommelanden. Maar zijn hart ligt óók in Libanon. Hij was er begin jaren 80 als militair en sindsdien laat het land hem niet meer los. Deze zomer was hij er samen met andere Libanon-veteraren om te helpen en de situatie maakte diepe indruk. ,,Als ik 20.000 euro had om het ziekenhuis in Oost-Beiroet te helpen, zou ik het zo geven.’’