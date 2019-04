Politie Deventer zet verdachte containerbrand te kijk

video Deventer schaapskud­de over de Wilhelmina­b­rug: 'bang dat ze de IJssel invliegen‘

31 maart In alle vroegte verplaatst de Deventer schaapskudde zich zondagochtend dwars door de stad. Het graasseizoen is weer begonnen. Daarom brengt schaapsherder Marianne Gaspersz driehonderdzestig van haar schapen van Wilp naar het Handelspark in Deventer. Dit jaar extra spannend, want de kudde heeft veel lammetjes.