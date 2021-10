Politie Deventer zoekt donkere man met wapen die verdacht wordt van mishandeling

Gemeente Deventer op zoek naar jonge helden die een lintje verdienen

29 september Van zwerfafval opruimen in de wijk tot het organiseren van een actie voor een goed doel: jongeren in Deventer die zich inzetten voor een ander of voor de samenleving als geheel, maken kans op een jeugdlintje. De gemeente Deventer is op zoek naar deze jonge helden.