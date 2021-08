Politie doet alsnog onderzoek naar rellen tussen hooligans Go Ahead Eagles en PEC Zwolle: ‘Openlijk geweld wordt niet getolereerd’

De politie is op zoek naar getuigen van de confrontatie. De vechtpartij tussen meerdere personen vond plaats midden op de Raalterweg ter hoogte van het crematorium aan de Raalterweg even buiten Deventer. Volgens de politie gingen de vechtersbazen vorige week zaterdag tussen 17.30 en 18.30 uur met elkaar op de vuist.

,,Rond dat tijdstip zou er een confrontatie hebben plaatsgevonden tussen verschillende aanhangers van voetbalclubs uit de regio”, stelt de politie in een verklaring die het vrijdagmiddag uitgaf. ,,Onduidelijk is nog wat zich er precies heeft afgespeeld. Hoewel er al beelden van die confrontatie circuleren, is de politie naast getuigen dringend op zoek naar meer beeldmateriaal. Denk daarbij aan filmpjes op de mobiele telefoon, maar mogelijk ook dashcambeelden.” Op de beelden is te zien dat tijdens de vechtpartij auto’s passeren.

Beeld uit video van knokpartij op de Raalterweg. © videostill

Bus met Zwollenaren aangehouden

Voorafgaand aan de vechtpartij werd eerst een touringcar met 36 Zwolse ‘fans’ aan het Wezenland in Deventer door een politiemacht tot stoppen gebracht. Even verderop was op dat moment een voetbaltoernooi van Eaglessupporters aan de gang. De touringcar werd de stad uitgeleid en de politie dacht dat daarmee een confrontatie op het nippertje was voorkomen. Toch ging het alsnog mis toen enkele Go Ahead en PEC aanhangers op de Raalterweg de confrontatie zochten. Midden op de provinciale weg vielen rake klappen. Video’s en foto’s van de confrontatie werden op internet gedeeld.

Eerder al werd bekend dat burgemeester Ron König van Deventer en zijn collega Peter Snijders van Zwolle, evenals de politie, de komende weken extra alert zijn op mogelijke confrontaties tussen aanhangers van beide clubs. Op 19 september wordt in de Adelaarshorst in Deventer voor het eerst in ruim vier jaar de IJsselderby gespeeld.

Spandoek van Go Ahead fans voor aanvang van de IJsselderby in 2013. © Maurice van Steen