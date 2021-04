Politie doet forensisch onderzoek bij woning in Deventer waar vermiste Apeldoorner gezien zou zijn

Video Boeren uit Deventer en omstreken gaan samen regionale supermark­ten in met eigen merk Van Onze Grond

2 april Van Onze Grond is een nieuw streekmerk met lokale producten dat vanaf 15 april in supermarkten in de regio Deventer, Zutphen en Apeldoorn te vinden is. De nieuwe coöperatie gaat van start met 18 regionale voedselproducenten in 10 supermarkten in Deventer. Het aantal producenten en het aantal supermarkten zal de komende tijd uitbreiden.