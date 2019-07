Politie gaat elke dag controleren op A1 bij Deventer: ‘Wegwerkers lopen gevaar’

Borden vlak voor de werkvakken kondigen de controles aan. Op dit moment is de snelweg bij Deventer in de richting Azelo afgesloten omdat de weg de komende jaren verbreed wordt. Het verkeer moet sinds ruim een week in beide richtingen over veel smallere rijstroken op één weghelft rijden. Daar geldt nu een maximum-snelheid van 90 kilometer per uur.

Op dit moment worden op het afgesloten weggedeelte nog voorbereidingen getroffen op het asfalteren en verbreden van de weg. Volgens woordvoerder Dennis Janus van de politie wordt er daarom nu nog niet veelvuldig gecontroleerd. ,,Zodra er veel wegwerkers in dat wegvak staan, zullen wij er dagelijks controleren om hun veiligheid te vergroten.”

Vertraging

Het werk aan de weg is al sinds medio mei gaande en sindsdien geldt ook het maximum van 90, maar doordat auto's te dicht op elkaar en te snel rijden, ontstaan er ongelukken en lange files die daar weer het gevolg van zijn. De afgelopen weken gebeurde er zeker drie ongelukken die voor blikschade en veel vertraging zorgden.

Politiewoordvoerder Janus zegt het jammer te vinden dat de controles noodzakelijk zijn. ,,Dat doen we echt niet om de kas te spekken, het is gewoon gevaarlijk voor de wegwerkers en het andere verkeer om daar te hard te rijden. Helaas is dat niet voldoende om mensen zachter te laten rijden, daarvoor moet er blijkbaar eerst een boete op de deurmat liggen.‘’

Handhaven

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zei al eerder tegen de Stentor dat er maar één remedie is tegen de snelheidsovertreders en dat is bekeuren. ,,De gemiddelde automobilist is niet meer bereid te accepteren dat er wat vertraging op kan treden. Het enige dat werkt is handhaven en camera’s neerzetten om overtredingen te constateren. Een flinke bekeuring is nog het enige dat helpt.”