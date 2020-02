Politie grijpt in bij opstootje tussen groep jongeren op Beestenmarkt in Deventer

Françoise doet alles om corona te voorkomen: geen bios, geen trein en geen contact met de buren

19:00 ,,Ik ben niet bang om dood te gaan. Wel om mensen te besmetten”, zegt de Deventerse Françoise. ,,Ik ga niet naar de film of naar een drukke supermarkt.” De 53-jarige Deventerse wil het besmettelijk coronavirus buiten de deur houden. Ze neemt het zekere voor het onzekere. Terwijl in de winkels nog geen leeg schap is, neemt ze haar voorzorgsmaatregelen. ,,Liever aan de voorkant, dan te laat.”