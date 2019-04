Politie grijpt insluiper op A1 bij Deventer na ‘superactie’ van getuige

Ludieke protestac­tie: ‘Bouw een dino voor het Speelgoed­mu­se­um’ in Deventer

8:42 Met de actie ‘Bouw een dino voor het Speelgoedmuseum’ wil Deventer Verhaal de gemeenteraad oproepen het museum te behouden. Cultuurwethouder Carlo Verhaar wil liever geen vast museum, maar een reizende expositie met een dinosaurus van LEGO in de Bergkerk. Volgens Deventer Verhaal vraagt ook een reizende expositie forse investeringen waarbij een groter aantal bezoekers niet gegarandeerd is. Juist een vast Speelgoedmuseum is volgens de museumorganisatie de beste manier om het brede publiek, inclusief schoolklassen, te bedienen.