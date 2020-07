Politie: handhaven als boeren met trekkers de snelweg opgaan

Wat is de veevoermaatregel?

Maar eiwit in krachtvoer is ook belangrijk voor de melkproductie. Koeien produceren duizenden liters melk per dag, en daar is een speciaal dieet voor nodig, dat afhankelijk is van de gewassen in de regio. Door het dieet in een keer aan te passen, komt niet alleen de melkproductie maar ook de gezondheid van de koe in gevaar. Zo kunnen koeien hun vetreserves aanbreken, terwijl ze die hard nodig hebben. Bovendien vinden de boeren dat het te ver gaat dat de minister zich met het voer van hun koeien bemoeid.