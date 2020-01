Politie heeft geen idee wie huis aan Putmanstraat in Deventer beschoot

De politie tast nog volledig in het duister over de reden waarom in december een woning in de Putmanstraat in Deventer beschoten is. Ook is er nog geen enkel zicht op mogelijke daders.

Teamchef Gert Telman van de politie IJsselland-Zuid zegt dat er helemaal geen aanwijzingen zijn over daders of motief. Het raam van de woonkamer van het huis aan de Putmanstraat werd zaterdagavond 21 december met drie kogels doorboord. De nieuwe 21-jarige bewoner was toen nog niet in het huis aanwezig dat net aan hem was toegewezen. Hij was er nog met schilderwerk bezig.

Bewoond door gezin

De politie heeft geen enkele aanwijzing gevonden dat de schutter(s) het gemunt had op de vorige of de nieuwe bewoner. ,,Niets wijst erop dat er iemand het doelwit was”, zegt Telman. Het huis werd eerder bewoond door een gezin, dat volgens buren alweer enkele maanden weg was. De nieuwe bewoner heeft ook geen idee wie het op hem gemunt zou kunnen hebben.

,,Het is natuurlijk idioot gedrag, maar misschien is er wel geschoten juist omdat het huis leeg stond”, oppert politiechef Telman. Van een vergissing met een ander huis lijkt ook geen sprake. ,,Er is voor zover bekend niemand in de buurt die een conflict heeft dat tot zoiets zou kunnen leiden.”

Weer in de markt

Dean Vredeveld, die de benedenwoning toegewezen had gekregen door woningbouwvereniging Rentree, gaf al meteen aan dat hij er na de schietpartij niet meer wil wonen. Directeur-bestuurder Jaap Huibers van Rentree zegt dat er naar een ander huis wordt gezocht voor Vredeveld als die zeker van zijn zaak is. ,,Als het niet meer goed voelt, zoeken we een andere oplossing voor hem en zetten we het huis weer in de markt.”