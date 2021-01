Politie heeft mysterie van harde knallen in Klarenbeek nog steeds niet ontrafeld

video Terwolde rijdt in file rond de kerk voor afscheid van dominee Betsy

3 januari Het leek maar een karige afscheidsdienst, na 23 jaar lief en leed in de protestantse kerk Terwolde-De Vecht voor dominee Betsy. Een handvol mensen in het dorpskerkje. Totdat ze, in toga getooid, naar buiten wordt gedirigeerd. Daar blijkt het halve dorp in de file te staan. Om Betsy Nobel uit te zwaaien nu ze naar de kerk in IJhorst verhuist. ,,Terwijl ik vanochtend echt dacht; ‘wie ga ik allemaal níet zien vandaag’’’, zegt ze blij als de zwaaiende file voorbij is.