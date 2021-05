Politie hoopt op (bijna botsende) fietser in Deventer bij zoektocht naar vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn

Geen duidelijkheid

De 30-jarige Özturk vertrok in de namiddag van 28 maart bij zijn huis in de omgeving van het Zuiderpark in Apeldoorn. Het vermoeden bestaat dat hij die middag in een lichtblauwe Volkswagen Polo stapte om naar Deventer te gaan. Het is echter onduidelijk of hij daar ooit is aangekomen. ‘Onderzoek in een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer heeft helaas geen duidelijkheid gegeven over het lot van Ercan’, aldus de politie.