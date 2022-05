Politie houdt mogelijke bestuurder Range Rover aan die stel bij Bathmen van de weg reed

Met Video Deventer podcastma­kers vinden Go A­head-scho­ne niet (dus steken ze haar foto’s in de fik)

Het is de makers van Vetkamppraat niet gelukt. Precies één jaar zochten de Deventer podcastmakers naar een vrouw. Uitgebreid poseert ze ergens begin jaren 80 met Go Ahead-coryfeeën. Lang wist niemand wie ze is. Nu denken Roy Heethaar en Bas Klaassen het te weten, maar ze krijgen geen contact. ,,We zijn er nu wel klaar mee.’’

21 mei