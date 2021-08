Politie in kogelwerende vesten zoekt rond Scheg in Deventer naar man met vuurwapen

Erkenning voor (groot)ouders Voorster Molukkers met beschermde grafstatus: ‘Jammer dat ze dit niet meer meemaken’

2 augustus De eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwam moet erkenning krijgen voor het leed dat hen na de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. Dat was de wens van de Molukse gemeenschap in de gemeente Voorst. Die wens lijkt nu in vervulling te gaan: 78 Molukse graven op de begraafplaats in Terwolde krijgen een beschermde status.