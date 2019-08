Politie infiltreert criminele chatgroepen in strijd tegen wapenhandelaars, zo ook in Deventer

Bakkerij van der Wal Jolink uit Apeldoorn vraagt faillisse­ment aan: toekomst 70 medewer­kers onzeker

8 augustus Het Apeldoornse bedrijf Bakkerij van der Wal Jolink heeft het faillissement aangevraagd. Dat bevestigt directeur Peter van der Wal. De van oorsprong Apeldoornse bakkerij heeft in totaal dertien winkels, waarvan zes in Apeldoorn. Daarnaast zijn er twee in Deventer, één in Beekbergen en één in Epe.