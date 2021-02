Politie krijgt 1 tip over man op beeld na vuurwerkexplosie Deventer

‘Zoek de zon op’: nieuwe podcast over toeristi­sche trekpleis­ters in Overijssel

7:45 ‘Zoek de zon op’ is de titel van de nieuwe podcastserie van de IJsselacademie en het Twentehoes over het verleden van toeristische trekpleisters in Overijssel. Initiatiefnemer en maker Martin van der Linde (35) is blij het resultaat. „Met een podcast haal je het verleden dichtbij.”