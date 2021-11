Politie maakt jacht op twee daders na opblazen raam Deventer woning: ‘Had erger kunnen aflopen’

Slaapkamer in lichter­laaie in Deventer: bewoner naar het ziekenhuis

Een rijtjeshuis aan de Vechtstraat in Deventer is onbewoonbaar na een brand in een slaapkamer. Een bewoner had zoveel last van de vrijgekomen rook dat deze persoon met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

18:38