Politie: nog te vroeg voor verband autobranden Deventer

Rechter verplicht bewoner Villa Kakelbont in Deventer te verlaten

14:02 De man die vorig jaar in het leegstaande pand van de Gasfabriek aan de Zutphenseweg in Deventer is getrokken, moet zijn biezen pakken. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat door de gemeente was aangespannen. Hij krijgt daarvoor wel wat langer de tijd dan de gemeente beoogde: niet binnen 24 uur, maar binnen vier weken moet hij weg zijn, samen met zijn hond.