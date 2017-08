Politie onderzoekt beelden Stadsfestival Deventer

Sallandse familie Hollegien heeft Duits-Afri­kaan­se roots

29 augustus Onvergetelijk was het bezoek van Deventenaar Jo Hollegien en zijn kinderen aan slot Hämelschenburg. Dit kasteel, op steenworp afstand van de Duitse ‘rattenvangerstad’ Hamelen, is vanaf 1588 gebouwd door Jürgen Klencke en Anna von Holle. Die Anna was de ‘Ur-Ur…Urgrossmutter’ van de families Hollegien, ontdekte Jo’s neef Herman Jansen (‘van de Holle’), die de familiegeschiedenis in het Engels en Duits vastlegde in ruim honderd pagina’s.