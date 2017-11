Politie onderzoekt brandstichting van motor in Deventer

Wie denkt Arend Jansen uit Twello wel dat hij is?

11:51 Het afdelingsbestuur van het CDA in Voorst wil af van Arend Jansen. Ze vinden hem een lastpak, waar niet mee valt samen te werken. Daarnaast wil het CDA in Voorst verjongen, en Arend Jansen is inmiddels 70 jaar en zit bovendien al een tijd in de raad. Op beide redenen de voors en tegens. Donderdag beslissen de leden over zijn lot.